「バイタルエリアの仕事人」。第56回は、ＦＣ町田ゼルビアのFW相馬勇紀だ。早稲田大を卒業後の2019年に名古屋グランパスでプロキャリアをスタートした相馬は、同年後期の鹿島アントラーズへの期限付き移籍を経て、名古屋には22年まで在籍。その後、23年１月に初の海外挑戦を果たす。ポルトガル１部のカーザ・ピアにレンタル移籍し、２シーズンを過ごして一度、名古屋にレンタルバックしたあと、24年７月からは町田に所属している