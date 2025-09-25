ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地チェイスフィールドでのダイヤモンドバックス戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に中堅への三塁打を放った。 ■先制点を演出の大飛球 前日の試合では、今季14度目の先発で6回無失点の好投を見せた大谷。この日は序盤から打撃で貢献、先制点を演出する一打を記録した。初回の先頭打者で打席に入った大谷は、相手先発ライン・ネルソン投手の5球目内角カット