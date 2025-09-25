大阪・関西万博のマスコットキャラクター「ミャクミャク」と中国・POP MART（ポップマート）のキャラクター「ラブブ」のコラボレーションが中国でも話題になっている。大阪万博の閉幕まで残りわずかとなる中、大丸松坂屋百貨店が10月1日から上記コラボ商品「LABUBU MYAKU-MYAKUストラップ付フィギュア」を発売する。付属のストラップは商品本体には取り付けできないが、ケースやバッグ、IDカードなどに付けて使用することが可能。