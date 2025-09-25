Image: RLS わざと外装がバラけて衝撃を逃がす。2023年4月1日より、自転車に乗る際はヘルメット着用が努力義務になりました。街中では大人も子どもも結構被っている人を見かけます。しかし、いざ事故ると頭蓋骨は守れても、脳震盪を起こすリスクがあったりします。頭をぶつけるときは、真正面より斜めの角度や回転しながらが多いのだそうな。回転を伴う衝撃は内部で浮いている脳ミソに1ミリ