◇欧州リーグ1次リーグ開幕節バーゼル1―2フライブルク（2025年9月24日ドイツ・フライブルク）欧州リーグの1次リーグが24日に開幕し、敵地でのフライブルク（ドイツ）戦に臨んだバーゼル（スイス）は1―2で黒星発進となった。右サイドバックで先発したDF常本佳吾は、後半13分に負傷交代した。0―1で迎えた後半9分、右サイドをドリブルで駆け上がっている際に、相手選手と接触して転倒。起き上がることができず、座り込ん