ガザの戦後統治計画も提示【ニューヨーク＝池田慶太】米ニュースサイト・アクシオスは２４日、米国のトランプ大統領がアラブ・イスラム諸国の首脳らと２３日にニューヨークで開いた会合で、パレスチナ自治区ガザの恒久停戦と戦後統治に関する詳細な計画を示したと報じた。計画は２１項目からなり、アラブ・イスラム諸国の軍隊を含む治安部隊を創設し、ガザに派遣することが含まれるという。報道によると、戦後のガザ統治に関し