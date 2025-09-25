台風18号による大雨の影響で洪水が発生し、台湾東部ではこれまでに14人が死亡しています。亡くなった人のほとんどは高齢者で、逃げ遅れたとみられ、災害時の支援の難しさが浮き彫りとなっています。一時「スーパー台風」に発達した台風18号による大雨の影響で、台湾東部の花蓮では23日、山間部のせき止め湖が決壊し、市街地で大規模な洪水が発生しました。台湾当局によりますと、これまでに14人が死亡、31人の行方が分からなくなっ