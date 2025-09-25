フリーアナウンサー古舘伊知郎（70）が25日までにYouTubeチャンネルを更新。自民党総裁選（10月4日投開票）の有力候補の1人、高市早苗・前経済安保担当相（64）をめぐる一部の臆測について私見を述べた。古舘は「SNSで『高市さんが潰されようとしている』と。それは財務省とマスコミが結託したキャンペーンになっている“高市潰し”だと、そういう声があがっている」と言及。自身はそうした臆測について「火のない所に煙は立たない