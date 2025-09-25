レイザーラモンHG（49）の妻でタレントの住谷杏奈（42）が25日までにインスタグラムを更新。アクシデントによる頸椎（けいつい）捻挫などの負傷を報告した。住谷はストーリーズに「頚椎捻挫」「右手打撲」「左股関節捻挫」などと書かれた医師の診断書の画像をアップし、「とある場所で椅子に座っていたら、突然椅子がドスン！と壊れて、尾骶骨と右手と頚椎やられました」と報告。同じ形状の椅子に座っていた人物も同様の事態