脳梗塞で入院し、退院した漫画家、小林よしのり氏（71）が25日までにブログを更新。病院で受けた診察および検査の結果を報告した。小林氏は「今日、病院に行って、血液をいっぱい吸い取られ、尿検査も受け、脳神経内科の診察を聞いた」と書き出し、「腎臓の60%の機能を失い、残り40%だ」と腎臓の状態に関する検査結果を報告。「これを大切にして、使っていく。血圧は低いほうがわしはいい」とつづった。また、脳梗塞で倒れて以降、