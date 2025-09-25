なでしこジャパン清水梨紗がリバプール移籍後初ゴール、長野風花がアシストリバプール・ウィメンに加入したなでしこジャパンDF清水梨紗が現地時間9月24日のサンダーランド戦で移籍後初ゴールを記録し、5-0の勝利に貢献した。清水はマンチェスター・シティ・ウィメンズに加入した昨季、右膝前十字靱帯断裂の負傷で公式戦出場はなかった。そして今夏、1年間の期限付き移籍でリバプールに渡った。リーグカップのサンダーランド