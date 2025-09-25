敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。初回にいきなり三塁打を放った。初回先頭。大谷はダイヤモンドバックスの先発ネルソンが投じた内角への速球を強振した。センターへ伸びた打球はフェンスに直撃。惜しくも本塁打を逃したが、いきなり三塁打としてチャンスを作った。続くベッツが右犠飛を放ち生還。今季143得点とし