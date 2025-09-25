アップルは、最新モデル「iPhone 17 Pro Max」がiPhone史上最長のバッテリー持続時間を誇るとうたっています。そこで、バッテリー持ちで定評のあるGalaxy S25 Ultraとの比較テストが実際の使用環境に近い条件で行われました。 ↑iPhone 17 Pro Max対Galaxy S25 Ultra！（画像提供／アップル、サムスン） YouTuberのMrwhosetheboss氏は、iPhone 17シリーズ（17、17 Pro、17 Pro Max、Air）、前世代のiPhone 16シリーズ、そし