【モデルプレス＝2025/09/25】タレントの中川翔子が9月24日、自身のInstagramを更新。双子妊娠での腹囲測定の様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】中川翔子、腹囲115センチ測定中のレアショット◆中川翔子、腹囲115センチの衝撃サイズを公開中川は「え、、、、腹囲が115センチなんだけど えwwww まもなくドラえもんじゃん」と驚きのコメントとともに投稿。「双子臨月ってこんなことになるんか！また生まれる朝に測ってお