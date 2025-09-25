【モデルプレス＝2025/09/25】元日向坂46の影山優佳が24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのトマトクリームパスタを公開し、話題を呼んでいる。【写真】影山優佳、有名店の味再現した手料理◆影山優佳、手作りパスタ披露影山は「ナスときのこのトマトクリームパスタ」と手料理の写真を公開。「私はポポラマーマの渡り蟹のトマトクリームが大好きで家でも作ろうとするけど原点は頂点」とお気に入りの味を再現したこと