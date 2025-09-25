《口呼吸して〜》9月20日、Snow Man・岩本照（32）が自身の公式Instagramを更新し、阿部亮平（31）とともに、沖縄の石垣島でスキューバダイビングを楽しむプライベート姿を公開した。「岩本さんは`23年の夏に阿部さんと一緒にダイビングのライセンスを取得しました。2人の間では“年1では潜りたいよね”と話しているそうですが、昨年は忙しくて断念したそうです。今年は2人で潜れたみたいですね」（芸能関係者）人気アイドルで多忙