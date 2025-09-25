YouTuberのヒカル（34）の「オープンマリッジ」宣言がネットを中心に話題を呼んでいる。【もっと読む】松本若菜『わたしの宝物』で注目の「托卵妻」って？ 識者が予想する“生息率”に男性はゾゾッ確実ヒカルはカリスマキャバ嬢で実業家の進撃のノア（30）と5月に結婚し、9月14日に自身のYouTubeでオープンマリッジを宣言。“女性が夜飲みに行くのと同じように、自分は他の女性と浮気する”と持論を展開し、これに妻のノアも了