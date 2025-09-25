ソニー・インタラクティブエンタテインメントが開発する初のワイヤレススピーカー「PULSE Elevate ワイヤレススピーカー」が発表されました。超低遅延、マルチデバイス接続など多数の機能を備えているほか、ノイズ除去機能が搭載されたマイクも内蔵しているのが特徴です。ソニー・インタラクティブエンタテインメント初のデスクトップゲーミング用ワイヤレススピーカー「PULSE Elevate™ ワイヤレススピーカー」を発表 - Play