コロナ禍以降、「シュリンクフレーション」という言葉を耳にするようになった。「シュリンク（縮小する）」と「インフレーション（物価高）」を組み合わせた造語で、同じ価格で買えるモノの内容量が減ることを意味する。要するに、食品・飲料各社が実施するステルス値上げだ。賃貸住宅の家賃値上げをめぐるトラブル急増…突然の通告に借主はどう対応したら？カルビーは2002年、ポテトチップスの新規格に70グラムのパーソナルサ