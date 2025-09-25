プロボクシング前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）統一王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が２５日、都内で開かれたコンディショニングブランド「ＴＥＮＴＩＡＬ（テンシャル）」を展開する株式会社ＴＥＮＴＩＡＬの記者会見に出席。同社とのコンディショニングサポート契約締結が発表された。同社は２０１９年に設立され、２５年２月には東証グロース市場に新規上場。累計１００万セット超の疲労回復パジャマ