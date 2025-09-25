タレント・かとうれいこ（56）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。撮影のオフショットが反響を呼んでいる。かとうは「写真集『AROUND』発売まであと10日」と書き出し、「お気に入りのオフショット」とコメント。デニムのオーバーオール姿でイスに腰掛けた写真をアップした。この投稿にフォロワーからは「お綺麗です」「あまりにも尊いです」「美しすぎる」「ヤバイ」「写真集買います」「世界一の女神です」などの声