韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領直属の大衆文化交流委員会が10月1日に発足式を開き、公式活動に突入する。韓国の各メディアが25日までの報じた。共同委員長に任命された、歌手兼JYPエンターテインメント代表プロでシューサーのパク・ジニョン（JYP、53）も本格的な活動をスタートする。李在明氏は24日、フェイスブックで「私たちの大衆文化の世界的跳躍と発展を強固に後押しする大衆文化交流委員会が力強く第1歩を踏み出す」