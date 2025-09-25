日本航空（JAL）は、ふるさと納税サービス「JALふるさと納税」で、25日のニッコーの日に合わせてマイルを最大5倍付与するキャンペーンを9月25日に実施する。通常は100円につき1マイルを付与しているところ、期間中は4倍となるほか、JALカード決済かつショッピングマイル・プレミアムに加入している場合には5倍となる。期間中の寄附は何度でもキャンペーン対象となる。災害支援寄附や応援寄附、JALお買いものポイントを利用した寄附