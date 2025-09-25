佐々木朗希はポストシーズンのロースター入りを果たせるか(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間9月24日、メジャー復帰を果たした。代わりにハムストリングの問題を抱え、不調のカービー・イェーツが負傷者リスト（IL）入りすることになった。【動画】佐々木朗希がメジャー復帰へ！5度目のリハビリ登板で三振を奪うシーンドジャースはイェーツの他、タナー・スコット、ブレイク・トライネンらリリーフ陣が崩壊状態