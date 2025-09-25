スターバックスとルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」が、夢のコラボレーション！9月29日（月）より、ピケベアチョコレートをトッピングしたスペシャルビバレッジ「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」が登場します。9月25日（木）からスターバックス コーヒー渋谷cocoti店では、コラボの世界観をひと足早く体験できるフォトスポットとコラボレーションアイテムの展示、そして「ピケ モコ ブーケ & テ