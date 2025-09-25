◆米大リーグマリナーズ―ロッキーズ（２４日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）マリナーズのカル・ローリー捕手が２４日（日本時間２５日）、本拠のロッキーズ戦に、「２番・捕手」で先発出場し２試合ぶりの５９号本塁打を放ち、過去６人しかいないシーズン６０本塁打に王手をかけた。１回１死無走者。右腕ゴードンのカウント１―１からのやや外より直球をたたいたローリーの打球は角度３３度で舞い上がり、右中