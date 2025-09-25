◆米大リーグヤンキース―ホワイトソックス（２４日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が２４日（日本時間２５日）、本拠のホワイトソックスに「２番・右翼」で先発出場し、３試合ぶりの５０と５１号本塁打。現地時間１６日にドジャース・大谷翔平が達成した２年連続５０本塁打の史上７人目の快挙となった。また、４度目の大台到達はＢ・ルース、Ｍ・マグワイア、Ｓ・