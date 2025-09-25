◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、プレーボール直後の１回表先頭の１打席目は柵越えまであとひと伸びの中堅フェンス直撃の三塁打だったダイヤモンドバックスの先発は、ライン・ネルソン投手（２７）。今季はこの日が