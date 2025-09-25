24日から大阪を訪問中の悠仁さまは、大阪・関西万博の大屋根リングを視察されました。25日午前、大阪・関西万博会場に到着した悠仁さまは、大屋根リングを視察されました。構造や使用されている木材について関心を示し、質問をされていました。万博会場の広さはおよそ155ヘクタールあると説明を受けると「皇居は115ヘクタール。皇居より広いですね」と話されていたということです。その後、関西パビリオンを見て回り、鳥取砂丘の砂