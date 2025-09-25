ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(9月29日スタート 毎週月曜20:00〜)に出演する倉科カナのオフィシャルインタビューが公開された。ドラマ『MISS KING / ミス・キング』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○脚本を読んだ感想「新しいドラマだ!」『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥(のん)が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人