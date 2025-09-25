Netflix映画『フランケンシュタイン』のジャパンプレミア上映会が24日、東京都内で行われ、約7年ぶりの公式来日となったギレルモ・デル・トロ監督とゲームクリエーターの小島秀夫氏が登壇した。本作は、作家メアリー・シェリーの古典小説を実写映画化。己の欲望に駆られたフランケンシュタイン（オスカー・アイザック）が生み出した"怪物"（ジェイコブ・エロルディ）の存在を通して、人間とは何か、そして真のモンスターとは何