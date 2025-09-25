兵庫県立大西はりま天文台（兵庫県佐用町）にある「なゆた望遠鏡」が、国立科学博物館（東京）の重要科学技術史資料（未来技術遺産）に登録された。一般への公開を目的とした望遠鏡では世界最大級で、研究成果と生涯学習への貢献との両面で〈功績〉が認められた。（藤沢一紀）名前の由来となった「那由多（なゆた）」は古代サンスクリット語で、「きわめて大きな数」を意味する。無限に広がる宇宙を余すところなく観測する望遠