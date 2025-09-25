◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年9月24日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席はフェンス直撃の三塁打を放ち、ベッツの犠飛で生還した。初回の第1打席、相手先発・ネルソンに対し3ボール1ストライクからの5球目、内角直球を捉えると、打球は中堅方向へ高々と上がった。柵越えまであと一伸