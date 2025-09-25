愛知県の53歳女性が殺害された事件で、嘱託殺人罪などで起訴された岐阜市の男（55）と死体遺棄罪で起訴された内縁関係の女（35）が、別の30代女性の遺体遺棄にも関与した疑いがあることが25日、捜査関係者への取材で分かった。