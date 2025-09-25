麻薬取締法違反の罪で起訴された、俳優の清水尋也被告が２４日夜、身柄を勾留されていた警視庁の東京湾岸署から保釈されました。清水尋也被告の保釈を受け、所属事務所の「有限会社オフィス作」が、公式サイトでコメントを発表しました。 【写真を見る】【 俳優・清水尋也被告 】保釈を受け所属事務所がコメント「法律違反は断じて許されるものではなく、本人の行為は極めて重大な過ちであると認識」「深くお詫び」公式