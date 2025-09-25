きのうから大阪・関西万博を訪問している秋篠宮家の長男・悠仁さまは、「大屋根リング」などを視察されました。【写真を見る】悠仁さま大阪・関西万博へ「皇居より広いですね」大屋根リングからパビリオン立ち並ぶ景色を見渡されるおひとりで初公務午前8時すぎ、スーツ姿の悠仁さまは万博のシンボルである大屋根リングを地上から見上げ、構造についての説明に頷きながら耳を傾けられました。また、大屋根リングに上った際には