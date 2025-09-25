J２で30節を終え、順位は８位。J１昇格レースで遅れを取るRB大宮アルディージャは９月24日、長澤徹監督の解任を発表した。「率直な感想はこの決定に納得してない」自身のXでそう発信したのは、現役時代に京都や讃岐などで活躍し、大宮では10番を背負った渡邉大剛氏だ。「クラブ/RBグループとしてはJ３→２→１と一気に昇格を目指すのは理解できるけど決して簡単ではないしこのタイミング？なのかと」 今回の解任劇に首