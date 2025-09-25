GK鈴木彩艶が所属するパルマは現地９月24日、コッパ・イタリアのラウンド32で２部リーグのスペツィアと対戦。２−２で突入したPK戦の末に勝利を収めた。パルマは26分に先制するも、44分に失点。前半終了間際に勝ち越したが、82分に再び同点とされ、試合は90分では決着つかず。大会規定により勝負はPK戦へ。ここで日本代表GKが魅せた。相手の１人目、エドアルド・ソレーリのシュートを素早い反応で見事に止め、チームを流れに