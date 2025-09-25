9月25日未明、浜松市内の繁華街で代行運転手の男性に暴力をふるい、けがをさせたとして、33歳の会社員の男が警察に現行犯逮捕されました。2人に面識はなく、男がいきなり因縁をつけて殴ったということです。 傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、浜松市中央区龍禅寺町の会社員の男(33)です。男は25日午前3時頃、浜松市中央区の路上で、客待ちをしていた浜松市中央区の代行運転手の男性(60)の頭を殴るなどして、けがをさせた疑いが