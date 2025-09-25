大阪市福島区で約３０００万円相当の腕時計が奪われた事件で、買い取り業者への売却を仲介した疑いで逮捕された男性について、検察は「不起訴処分」としました。今年７月、大阪市福島区の路上で時計販売業者の男性らが催涙スプレーを吹きかけられて重軽傷を負い、約３０００万円相当の腕時計１本が奪われました。この強奪行為の実行役として、２０代の男２人が強盗傷人の罪で逮捕・起訴されています。奪われた時計は買い取り業者に