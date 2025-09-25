25日未明、東京・杉並区のマンションでモバイルバッテリーが火元とみられる火事があり、住人6人がけがをしました。当時、就寝中の女性がスマートフォンを充電していたということです。警視庁によりますと、25日午前2時前、杉並区阿佐谷南のマンションに住む女性から「モバイルバッテリーから出火して火事です」と119番通報がありました。女性が就寝中にスマホを充電していたモバイルバッテリーから火が出たとみられ、女性が首元に