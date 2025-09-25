国連総会で演説するシリアのシャラア暫定大統領＝24日、ニューヨーク（タス＝共同）【ニューヨーク共同】シリアのシャラア暫定大統領は24日、米ニューヨークの国連総会一般討論で演説に臨んだ。シリアの国営通信によると、同国大統領が国連で演説したのは1967年のアタシ元大統領以来で58年ぶり。昨年12月のアサド旧政権崩壊後に各国が制裁を段階的に解除したことに謝意を示した上で、荒廃した国土再建に向け「完全な解除」を訴え