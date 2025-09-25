◆米大リーグブルージェイズ１―７レッドソックス（２４日、カナダオンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）レッドソックスの吉田正尚外野手が２４日（日本時間２５日）、敵地のブルージェイズ戦に「４番・ＤＨ」で７試合連続先発出場。８月８日のパドレス戦で２号２ランを放って以来、４７日ぶりの３号アーチを含む５打数２安打２打点。打率を２割６分とした。通算２２１勝のレジェンド右腕シャーザーを打ち込んだ。１回