「塩鮭」はおうちごはんでも親しみのある食材ですが、グリルで焼くと掃除がめんどうだったり、においがなかなか消えなかったり……。調理にそんなハードルを感じてしまうなら、ただゆでるだけの「湯煮」を試してみて！フライパンに湯を沸かして酒を入れたら、あとは鮭の切り身をただ静かにゆでればOK。身がしっとり柔らかに仕上がるうえ、脂や煮汁がはねることもなく、本当に調理後？というくらいコンロまわりが汚れないんです♪今