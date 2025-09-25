２４日、公演会場の人々に手を振る習近平氏。（ウルムチ＝新華社記者／丁林）【新華社ウルムチ9月25日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市のウルムチ文化センター大劇院で24日夜、自治区成立70周年を祝う文芸公演「美しい新疆」が催され、習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席が各民族の自治区幹部や市民と共に鑑賞した。２４日、公演会場の人々に手を振る習近平氏。（ウル