3人組グループ・NEWSの加藤シゲアキが25日、東京・テレビ朝日本社で行われた『TOKYO DREAM PARK コンテンツ発表会』に登壇した。来年3月27日に開業する『TOKYO DREAM PARK』内劇場「EX THEATER ARIAKE」のこけら落とし公演として加藤がクリエイティブプロデューサーとして原作・脚本を担当する完全オリジナル作品『AmberS -アンバース-』が上演されることが決定。さらに、W主演を大橋和也（なにわ男子）と寺西拓人（timelesz）が