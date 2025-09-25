中国の習近平国家主席は、アメリカ・ニューヨークの国連本部で行われた気候サミットで新たな温室効果ガスの削減目標を掲げました。ニューヨークの国連本部で24日、首脳らが気候変動を協議する「気候サミット」が開かれ、ビデオ演説で参加した中国の習近平国家主席は「温室効果ガスを2035年までにピーク時の7〜10％削減する」という新たな目標を発表しました。また、習主席は「グリーン化、低炭素への移行は時代の潮流」と指摘。ト