日本テレビのニュース番組では「いいね！の前に考える それって本当？」と題して、SNSなどで拡散される情報とどう向き合っていくべきか考えていきます。24日のnews zeroでは「学校給食についての誤情報」をテーマに、小栗泉・報道局特別解説委員が解説します。■誤情報拡散で苦情1000件超…市は否定も【北九州市教育委員会が学校給食においてムスリムに対応することを決定した】藤井貴彦キャスター「これは、“イスラム教徒が宗教