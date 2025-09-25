お笑いコンビ、サンドウィッチマン、高嶋ちさ子らが出席し、25日、東京・六本木のテレビ朝日で、複合型エンターテインメント施設「TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）」のコンテンツ発表会が行われた。多目的ホール。劇場、イベントスペース、レストラン、屋上テラスなどで構成され、開業日は26年3月27日と発表された。サンドウィッチマン、高嶋ちさ子はオープニングアンバサダーとして登壇。施設を使って何をしてみたいかと