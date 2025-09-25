U-17ワールドカップはグループリーグ3戦4発も決勝トーナメント初戦敗退に終わった。世界を意識して研鑽を重ねてきたFW高岡伶颯が現地時間24日にオンライン取材に対応し、27日に初戦を行うU-20ワールドカップへ「良い経験で終わったなというふうには終わらせずしっかりと優勝して、全員が次に良いステップを踏めるような大会にしたい」と意気込んだ。高岡は2023年のU-17ワールドカップでGL全試合で得点を奪い、16強入りに大きく